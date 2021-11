Sacrario dei caduti in guerra di Minturno allagato.

A pochi giorni dalla deposizione della corona d'alloro, iniziativa inserita nella celebrazione della Festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate organizzata dal Comune aurunco, il locale che è attiguo alla chiesa dell'Annunziata di Minturno capoluogo, purtroppo si è allagato.

Una situazione che si ripete da tanti anni, quando si registrano forti precipitazioni, in quanto ci sono delle infiltrazioni d'acqua che provengono dalla parte posteriore del luogo religioso.

Ieri mattina alcuni cittadini che si sono recati nei locali per accendere un cero e omaggiare i giovani caduti minturnesi, hanno notato l'inconveniente, già noto all'attuale amministrazione, la quale sta cercando di trovare delle soluzioni. La cerimonia in memoria dei caduti è previsto per domenica mattina.