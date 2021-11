"Insieme per Minturno", schieramento civico di maggioranza che ha contribuito all'elezione del sindaco Stefanelli, dopo il successo elettorale ottenuto con l'elezione a consigliere comunale di Mino Bembo, ha aggiornato la propria struttura organizzativa. Infatti il gruppo civico, ideato e fondato da Bembo e Domenico Riccardelli, ha nominato un nuovo coordinatore e un nuovo consiglio direttivo. Il delicato compito di coordinatore è stato affidato a Roberta Errante, che si è detta onorata per la nomina assegnatale.

«Sono molto contenta di questa nomina ha affermato onorata perla fiducia e la responsabilità che i miei amici hanno riposto in me. Il mio impegno sarà costante e cercherò di essere un punto di riferimento per i miei compagni e per i cittadini, i quali potranno individuare in questa lista un punto di riferimento sul territorio».

Mino Bembo, già assessore nella prima edizione della consiliatura Stefanelli, non ha nascosto la propria soddisfazione per il risultato ottenuto un mese fa circa, che ha consentito alla lista civica di triplicare i propri consensie «Ciò ha affermato il leader di Insieme per Minturno, Mino Bembo costituisce certamente una delle rivelazioni politiche più importanti del panorama minturnese».

L'avvocato Bembo si è riconfermato come primo eletto, precedendo il primo dei non eletti Eugenio Russo e Domenico Riccardelli, già consigliere comunale, ora delegato alla Riviera di Levante, uno degli incarichi più delicati. Lo stesso Bembo, nel corso del primo consiglio comunale, ha voluto ringraziare gli elettori per la grande fiducia ricevuta e tutta la squadra di candidati, mostratasi molto unita e compatta. «Il gruppo ha continuato si è riunito nei giorni scorsi, al fine di nominare un nuovo coordinatore ed un nuovo direttivo ed all'esito è stata scelta Roberta Errante».

Quest'ultima sta già lavorando su nuovi progetti da sottoporre all'amministrazione, che riguardano in particolare l'ambiente, le opere pubbliche e il turismo.

Il gruppo di "Insieme per Minturno" ha eletto il nuovo consiglio direttivo di cui, per ora, ne fanno parte Mino Bembo, UgoFonti, Sonia Corrente, Mariella Fabbricatore e Grazia Di Girolamo.