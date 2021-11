Sono ufficialmente partite le lezioni del terzo anno per i 25 alunni che hanno formato la nuova classe per "Tecnico Superiore per l'Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici" dell'Its Meccatronico del Lazio.

Un percorso formativo dalla durata di due anni suddiviso tra lezioni in aula, in laboratorio e in azienda.

«I percorsi si concludono con verifiche finali gestite da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro - spiegano - Al termine del percorso formativo i ragazzi acquisiscono un diploma tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework).

Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato dall'Europass diploma supplement». Ma non è tutto, perché al «termine del percorso e al conseguimento del titolo di studio è previsto l'inserimento in aziende che hanno già evidenziato i propri fabbisogni. Lo scorso mese di luglio, infatti, dopo il conseguimento del diploma, ben 23 ragazzi che hanno completato il ciclo di studi sono stati tutti assunti da imprese del territorio. I corsi si rivolgono a studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ed a coloro che siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.

La volontà di realizzare la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio di Frosinone nasce dall'esigenza di alcune imprese del territorio di Frosinone e del basso Lazio di rafforzare la formazione tecnico-specialistica in ambito meccanico e meccatronico e di sviluppare le competenze strettamente correlate ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese per lo sviluppo della competitività del territorio, favorendo l'occupazione dei giovani al termine del percorso di formazione».

Particolarmente soddisfatto il presidente della fondazione Its Meccatronico del Lazio Maurizio Stirpe che ha affermato: «L'industria manifatturiera ha bisogno di capitale umano adeguatamente formato per rispondere alle veloci mutazioni tecnologiche e digitali richieste dalle imprese. In particolare, i settori automotive, aerospaziale e della componentistica elettrica ed elettronica, richiedono figure professionali sempre più qualificate per gestire sistemi meccatronici complessi e connessi. In questo contesto confidiamo che l'Its Meccatronico del Lazio possa essere la risposta concreta».