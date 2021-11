Pranzo in famiglia si trasforma in tragedia. A Monguzzo, in provincia di Como, un uomo è morto dopo aver mangiato per pranzo funghi velenosi portati e cucinati dalla badante che ora è ricoverata in gravi condizioni insieme alla moglie della vittima.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo di 86 anni sarebbe stato il primo a sentirsi male, inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita: è morto prima di riuscire a raggiungere l'ospedale. La moglie la collaboratrice domestica sono invece ricoverate all'ospedale San Gerardo di Monza. Non sono ancora fuori pericolo di vita.