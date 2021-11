49 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24h su 1070 tamponi effettuati. I negativizzati sono 19. I ricoverati sono 18. Zero i decessi. Questi i dati diffusi poco fa nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone. La curva oscilla ancora in provincia dopo il boom di casi registrato ieri con 84 contagi.

La mappa dei contagi

Anagni registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 8 positivi in più, 4 a Cassino, Ferentino, Frosinone e Piedimonte San Germano. 3 positivi in più a Monte San Giovanni Campano come a Sora, Fiuggi e Veroli. Alatri, Ceprano e Paliano registrano ciascuno due nuovi casi. Un positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Boville Ernica, Ceccano, Patrica, Piglio, Pontecorvo, Sant'Apollinare e Supino.

Il confronto con ieri

Ieri la Asl di Frosinone ha segnalato 84 nuovi casi su 1.182 tamponi con 17 negativizzati, nessun deceduto e 15 ricoverati, uno in più rispetto a mercoledì. Il 60% dei nuovi contagi è concentrato in tre comuni: Frosinone e Cassino ne fanno 16 a testa, quindi Anagni 9. Seguono Alatri con 7, Ferentino, Isola del Liri e Serrone con 4, Fiuggi con 3, Boville Ernica, Ceccano, Ceprano, Roccasecca e Valecorsa con 2, infine Castrocielo, Monte San Giovanni Campano, Morolo,

Pastena, Pico, Sora, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia con 1.