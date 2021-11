È partito mercoledì sera l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del tunnel di via San Gerardo, con la riqualificazione e la tinteggiatura dell'intera superficie interna, allo scopo di facilitare il percorso da parte dei veicoli e dei pedoni.

I lavori saranno effettuati nelle ore notturne, secondo le indicazioni impartite dal sindaco, Nicola Ottaviani, al fine di limitare l'impatto sul traffico veicolare. Gli operai hanno, dunque, iniziato a effettuare i lavori di battitura delle parti in cemento per poi passare al risanamento del copriferro; sono, poi, previste operazioni di sistemazione e ripristino anche per la volta, che sarà ritinteggiata con materiali specifici per contrastarne l'usura e per implementarne la visibilità. Verrà, inoltre, rivista l'intera illuminazione del percorso stradale.

L'intervento, realizzato mediante il settore servizi tecnici, coordinato dall'assessore Angelo Retrosi, è condotto tramite l'unità operativa manutenzioni con la supervisione del geometra Salvatore Cirillo. La galleria, che collega la parte bassa a quella alta della città, sarà quindi chiusa anche nei prossimi giorni per effettuare i lavori in sicurezza dalle ore 20 alle 6 del giorno successivo, fino ad ultimazione dell'intervento stesso.

Il traffico veicolare proveniente da San Gerardo sarà deviato su via Ferrarelli e in direzione via Mària, mentre quello proveniente da De Matthaeis transiterà su viale Roma.

L'importo totale dei lavori di manutenzione al tunnel è di circa 40.000 euro. Una somma importante per un intervento anche atteso da tempo che migliorerà la sicurezza della galleria in un punto strategico della città.