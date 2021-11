Calendarizzata la raccolta differenziata per il mese di novembre. Il Comune ha pubblicato l'articolazione del servizio raccolta rifiuti nelle tre zone in cui è stato diviso il territorio. Oltre al prelievo degli scarti diversificati, è possibile usufruire del ritiro a domicilio degli oggetti ingombranti, contattando il numero verde 800-440797, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 15. Al fine di agevolare la fruizione del servizio è stato articolato un calendario mensile di semplice lettura, che diversifica i rifiuti con alcuni colori prestabiliti, ricordando agli utenti gli orari e i dettagli organizzativi.

I rifiuti devono essere depositati prima delle 6 del giorno in cui è prevista la raccolta, in modo da garantirne il prelievo. Quindi, la collaborazione dei cittadini è fondamentale per l'efficacia del servizio che, lo ricordiamo, è fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente.