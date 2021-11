I carabinieri della Compagnia di Colleferro, agli ordini del capitano Vittorio De Lisa, stanno indagando su quanto avvenuto nei giorni scorsi all'interno del parco divertimenti MagicLand. Qui, nel tardo pomeriggio del giorno di Halloween, una ragazza e un suo amico sono stati picchiati violentemente da una coppia di giovani arrivati a Valmontone con una comitiva. Quando i carabinieri sono intervenuti, allertati da un altro ragazzo che ha assistito al pestaggio, le due vittime stavano ricevendo le prime cure dai sanitari per poi essere trasportati all'ospedale di Colleferro con evidenti contusioni sul viso che guariranno in dieci giorni. Sono stati subito ascoltati due testimoni e ciò ha permesso di ricostruire quanto avvenuto. Mentre molta gente era in coda per entrare in uno dei divertimenti offerti dal parco tematico, tra cui i due ragazzi malmenati, un gruppo formato da almeno cinque giovani ha cominciato a spingere per superare la fila.

Un atteggiamento arrogante non accettato dalla ragazza, che ha invitato il gruppo a comportarsi civilmente e a rispettare la coda. E' bastato questo per far esplodere la bagarre. Uno della comitiva ha afferrato la ragazza ai capelli, costringendo il suo amico ad intervenire per difenderla. Entrambi, secondo le testimonianze, a questo punto sono stati aggrediti con calci e pugni da un ragazzo e una ragazza, che poco dopo si sono dileguati. La donna, hanno riferito vittime e testimoni, ha colpito con un tirapugni, elemento che è al vaglio degli inquirenti insieme ad altri dettagli necessari all'identificazione dei due aggressori. Di loro, che parlavano con evidente accento campano, è stata fornita una descrizione dettagliata. E' su questa che stanno lavorando i carabinieri, che non possono contare sull'ausilio delle telecamere, non presenti nell'area del parco dove i fatti si sono verificati.