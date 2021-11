È stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. A finire in manette nei giorni scorsi, un uomo di 51 anni di origini inglesi e residente in Italia.

Questo il risultato dell'operazione condotta dai Carabinieri di Formia. Gli uomini del comandante Michele Pascale, hanno portato a termine durante lo scorso pomeriggio di mercoledì 3 novembre, un'attività investigativa tesa all'esecuzione di un mandato di cattura europeo nei confronti del 51 enne inglese accusato di traffico internazionale di stupefacenti, ma risultato residente in Italia, precisamente a Roma.

Stando alle risultanze delle indagini condotte dai militari, l'uomo era stato raggiunto da un provvedimento di estradizione verso il Regno Unito, emesso il 24 settembre scorso Dalla Corte Dei Magistrati di Guildford, in Inghilterra. L'uomo infatti, era ricercato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti lungo l'asse sud America Spagna Regno Unito. Dopo le formalità di rito da parte dei Carabinieri di Formia, l'uomo posto sotto arresto è stato trasferito presso la casa circondariale di Roma nuovo complesso di Rebibbia.