Torna la paura dei furti notturni, ma anche diurni, nella valle dei santi. L'ultimo tentativo denunciato è avvenuto in località Collenuovo, nel comune di Sant'Apollinare, sulla strada provinciale che conduce verso la frazione di Giunture. Piccolo il bottino economico: solo una borsa, ma il dolore che produce ogni furto è immenso, perché viola la sfera più intima di chi lo subisce. Ladri in azione anche a Pignataro Interamna. In un'abitazione hanno guardato persino nel congelatore alla ricerca di qualcosa di valore.

Non molto tempo fa, alcuni furti si sono registrati anche a Sant'Andrea del Garigliano, ma anche nel vicino Sant'Ambrogio. Sempre alla ricerca di denaro contante, anche piccole somme. O di oro, forse per rivenderlo e farne soldi. I residenti sono ovunque in allerta, in molti casi sono in collegamento tra di loro per segnalare, in piccoli centri in cui tutti conoscono tutti, ogni movimento, ogni automobile, ogni persona sospetta.

È enorme lo sforzo che i Carabinieri delle locali stazioni, con il coordinamento delle Compagnie di Cassino e Pontecorvo, fanno tutti i giorni per monitorare e controllare il territorio, far sentire la loro presenza, ma evidentemente con l'allentamento della pandemia, riprende l'attività illecita dei delinquenti che si muovono sottotraccia, magari con il favore delle tenebre.