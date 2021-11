Un caso positivo in una scuola d'infanzia di Cassino. La comunicazione tempestiva è giunta ai genitori nel pomeriggio e domani la scuola di via Donizetti resterà chiusa per permettere le operazioni di sanificazione.

Nella sezione interessata sono state avviate le procedure previste e sono state inoltrate dal responsabile Covid dell'istituto le informazioni sui tamponi per il personale docente e Ata che hanno avuto contatti stretti con il caso.

Lunedì è prevista la regolare riapertura delle sezioni che non sono interessate dal caso.