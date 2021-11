Auguri a Luigia Di Passio che compie 100 anni. Sora festeggia oggi "nonna" Luigia che spegne ben 100 candeline. La Signora Luigia Di Passio è nata il 4 novembre 1921, a Sora, nel quartiere di Cancéglie.

Luigia risiede in via Compre dal giorno del suo matrimonio con Giuliano Bifolchi, venuto a mancare nel 2002. Un'unione lunga e felice dalla quale sono nati due figli: Gabriele ed Adelina. La signora Luigia si è sempre occupata della casa e della famiglia e, nello stesso tempo, si è dedicata al lavoro nei campi. Dal carattere volitivo e curioso, "nonna" Luigia è una grande amante dei viaggi ed è stata più volte in Canada dove risiedono i suoi fratelli.

Il suo affetto lo riversa oggi sulla sua grande famiglia: i figli, i nipoti Annalisa, Ivano, Fausto e Rosanna e i numerosi pronipoti. A Luigia Di Passio vanno gli auguri più affettuosi del Sindaco Luca Di Stefano e dell'intera città di Sora. "Nonna" Luigia sarà festeggiata ufficialmente domenica 7 novembre alla presenza dei suoi familiari e del Primo Cittadino.