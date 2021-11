Lo sprint della strategia europea 2020 in materia di transizione digitale e politiche ambientali UE ha ufficialmente inizio. La pandemia da Covid-19 accelera un processo che già da tempo è all'orizzonte: in Europa progetti di sostenibilità dello sviluppo e di trasformazione digitale passano finalmente in primo piano per dare una svolta innovativa al "vecchio Continente", in linea con l'agenda Onu 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle politiche ambientali UE.

In un futuro ormai non troppo lontano transizione digitale e sostenibilità saranno le due grandi transizioni che traineranno gli Stati membri. In quest'ottica anche le più importanti imprese del nostro Paese si stanno organizzando per non farsi trovare impreparate al cambiamento. E' il caso di Itelyum, azienda di Ceccano con oltre 50 anni di storia.

L'impegno di Itelyum

Insieme con WeSchool, Itelyum ha ideato il webinar "Innovazione Digitale: leva per il Green Deal". Il secondo appuntamento del progetto "Obiettivo Sostenibilità Scuole", per la formazione sui temi della sostenibilità, è per il prossimo 9 novembre alle ore 12.

"La transizione digitale, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile per la realizzazione del Green Deal europeo e globale necessitano di un approccio sinergico e sistemico. In che misura l'innovazione digitale può contribuire a una società più equa e prospera? Come si formeranno le nuove competenze e come devono muoversi le imprese in questo scenario che richiede il contributo di tutti?" Questi i quesiti a cui risponderanno gli studenti e le studentesse dell'Istituto I.I.S. "A. Volta" di Frosinone e del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente La Sapienza – sede di Latina, insieme ai relatori che interverranno.

Gli interventi

Assuntela Messina, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Roberta Lombardi, Assessore Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale Regione Lazio; Marco Codognola, Amministratore Delegato Itelyum; Miriam Diurni, Presidente Unindustria Frosinone; Francesco Gallo, Direttore Operations Itelyum Regeneration; Giuseppe Bonifazi, Professore Dip. Chimica, Materiali e Ambiente ‘La Sapienza' di Roma; Valentina Lucchini, Responsabile Sostenibilità Itelyum

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito sustainability@itelyum.com

La transizione digitale e l'innovazione tecnologica devono essere intese come parte di un esteso percorso verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile in termini sociali, economici e ambientali. E l'impegno di aziende come Itelyum è la prova che si stia andando nella giusta direzione.