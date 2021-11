È stato pubblicato l'avviso per il conferimento dell'incarico di istruttore direttivo del settore Lavori pubblici e manutenzione, categoria D1, con contratto a tempo determinato e parziale. Appena insediata, la neo-Amministrazione del sindaco Angelo D'Ovidio si è messa subito al lavoro per organizzare la macchina comunale e far decollare le attività per promuovere la progettualità e mettere a regime i settori strategici dell'ente.

L'Ufficio tecnico sicuramente riveste un ruolo primario in quanto cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio civico (immobili, strade, verde, altre aree), emette pareri sugli aspetti tecnici riguardanti gli interventi di altri enti o privati sul patrimonio comunale, provvede al rilascio delle autorizzazioni.

Inoltre, si occupa di gare, vigilanza sui cantieri, rilascia certificazioni, autorizza le attività artigianali e industriali: insomma, ha una serie di competenze tali che deve essere perfettamente funzionante per evitare di bloccare l'ente e i cittadini. Nell'avviso pubblicato è riportata la data di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, fissata alle ore 13 del prossimo 18 novembre.

Assicurata la copertura dell'importante posto nell'ambito della casa comunale, potranno decollare i progetti e le attività, si dovrà rimettere mano al lavoro tralasciato in quanto, seppure piccolo, il Comune di Pastena ha i suoi ritmi progettuali di pianificazione e sviluppo che vanno seguiti per riportare nel borgo ciociaro nuove opportunità di rilancio per il turismo, una leva economica primaria che oggi può decollare anche grazie ai moderni strumenti di comunicazione. Pastena ha grandi potenzialità e questo periodo che segue chiusure e restrizioni offre l'occasione migliore per ripartire con slancio, creando attrattive e attirando i visitatori. La pianificazione, oltre alla componente politica, prevede la parte tecnica che pertanto deve essere strutturata.