Il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Federica Aceto, ha presentato un'altra iniziativa dedicata alla prevenzione. «Questa iniziativa è dedicata all'infertilità maschile nell'ambito della campagna di prevenzione "Prenditi cura di te", promossa dal Comune di Ceccano in particolare dall'assessorato alle Politiche sociali e dal consigliere con delega alle Politiche giovanili Daniele massa. L'iniziativa, organizzata da "Clini med", laboratorio analisi e centro polispecialistico in collaborazione con "New Fertility Group" e il patrocinio del Comune si svolgerà l'8 novembre, domani».

L'assessore prosegue: «L'invito è rivolto alla popolazione maschile dai 18 anni in su. Sarà possibile prenotare chiamando i numeri riportati sulla locandina disponibile sul sito e sulla pagina Facebook del Comune. Abbiamo chiesto un aiuto agli istituti superiori per reperire volontari maggiorenni che vogliano partecipare allo studio, sperando in una adesione numerosa. Secondo dati recenti, infatti, il liquido seminale sembra il fluido ideale per valutare in modo precoce e affidabile l'impatto ambientale sulla salute, e la sua analisi permette di valutare i problemi relativi alla sfera riproduttiva maschile».

Federica Aceto conclude: «Lo scopo della manifestazione è creare consapevolezza sulle pratiche di prevenzione, affinchè non restino confinate nelle strutture sanitarie, ma entrino a far parte della quotidianità. Viviamo in un territorio ad alto rischio ambientale e in tale contesto la prevenzione è l'unica arma che abbiamo per preservare la fertilità e prevenire le patologie croniche».