L'Ufficio Volanti della Questura di Frosinone ha denunciato un 20enne cubano, residente a Roma, per furto aggravato in concorso con altre persone. Così aveva raggirato un'anziana per rubarle la borsa.

I fatti

Il ragazzo, come accertato dai poliziotti in seguito alla denuncia presentata da una 70enne, aveva avvicinato la vittima in un parcheggio di un supermercato, quando la stessa era appena salita in macchina, poggiando la borsa sul sedile anteriore destro.

Abilmente - secondo quanto ricostruito e riportato in una nota ufficiale dagli agenti - il 20enne aveva invitato la signora a scendere dalla propria auto con lo stratagemma di avvisarla che le erano caduti a terra dei soldi. Così, approfittando del momento di distrazione, le aveva rubato la borsa.

Il malintenzionato però non aveva previsto che dai fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza gli agenti sarebbero abilmente riusciti ad evidenziare elementi utili per le indagini.

Gli investigatori sono anche risaliti ad una società di autonoleggio della quale lo straniero si era servito per reperire le autovetture utilizzate per commettere anche altri furti, con l'identico modus operandi.