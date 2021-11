Martedì 9 novembre la certosa di Trisulti tornerà ad essere finalmente visitabile al pubblico, grazie alla collaborazione tra Mic, Direzione regionale musei Lazio, Regione Lazio e Laziocrea. La notizia verrà comunicata ufficialmente lunedì mattina, quando nel complesso monastico si terrà una conferenza stampa alla presenza del direttore generale dei musei Massimo Osanna, del presidente della Regione Nicola Zingaretti e dal direttore regionale Musei Lazio Stefano Petrocchi.

Con l'occasione verrà presentato il percorso per il pubblico, che prevede la possibilità di visitare i più peculiari edifici del complesso certosino, compresi alcuni spazi inediti del perimetro monasteriale. Saranno quindi percorribili: la grande "terrazza" che dà sull'intera struttura e da cui si ammira la vasca accanto alla biblioteca: la farmacia, affrescata dal pittore napoletano Filippo Balbi, che testimonia l'attività principale della certosa fino in epoca moderna, relativa alla produzione di medicamenti e liquori; la grande corte, dove domina la fontana settecentesca e su cui prospetta il palazzo medievale detto di Innocenzo III; la chiesa di San Bartolomeo, nella quale sono conservati due preziosi cori lignei realizzati il primo nella metà del ‘500, il secondo del 1688 e diverse tele sempre del Balbi; il grande chiostro rettangolare su cui si affacciano le antiche celle dei monaci; il monumentale refettorio interno.

A breve, invece, verranno resi visitabili anche il piccolo chiostro con il cimitero dei monaci e la sala capitolare con i suoi dipinti murali e gli altari realizzati alle fine del ‘700, appena restaurata grazie ai proventi della raccolta ArtBonus e ad un finanziamento della Regione Lazio. Trisulti sarà aperta tutti i giorni della settimana con ingresso libero; il percorso di visita si svolgerà con l'ausilio di materiali disponibili all'ingresso e nei fine settimana (sabato, domeniche e festivi), su prenotazione, si potrà fruire di visite guidate. Con la riapertura del sito, riprenderanno nella chiesa le funzioni religiose (solo nei giorni festivi), restituendo così il ruolo di luogo di culto tanto sentito dal territorio e dalla comunità locale.

La messa verrà celebrata quindi la domenica alle ore 11. Per entrare negli ambienti della certosa, sia per le visite che per le messe, occorrerà esibire il green pass. La nuova gestione inizia circa tre mesi dopo l'addio di Benjamin Harnwell e della Dhi, che lasciarono Trisulti il 26 luglio scorso dopo una conduzione triennale tormentata.