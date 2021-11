Ennesima tragedia sul lavoro in Italia: c'è una vitima. Un incidente sul lavoro si è verificato a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. A perdere la vita un operaio di 57 anni morto dopo una caduta da un'impalcatura montata all'interno del cortile di una abitazione privata in cui erano in corso lavori di ristrutturazione.

Anche il proprietario dell'immobile è rimasto ferito: si tratta di un 68enne che è stato condotto all'ospedale Perrino di Brindisi: non è in pericolo di vita. Sul posto si trovano i carabinieri e uomini dello Spesal. (Fonte ANSA)