«Operazione "Acque Rosse", un disastro dimenticato.

Ma non per noi!». A parlare, a un anno esatto dalla costituzione della sezione di Frosinone, con sede a Cassino, sono i membri dell'Ansmi, l'Associazione nazionale della Sanità militare italiana.

«Un anno fa le piogge fecero alzare la falda superficiale e riaffiorarono di nuovo le acque rosse a Sant'Elia, sostanza che poi si è saputo essere figlia di veleni industriali! Fenomeno che suscitò anche l'interesse nazionale di "Striscia la Notizia" - spiega il presidente Edoardo Grossi - Ma siamo ancora all'anno zero: gli appelli, le richieste, le denunce, tutte cadute nel vuoto.

Non ci arrendiamo, andiamo avanti e non molliamo: la salute è un diritto che nessuno può calpestare!».

Quindi annuncia sviluppi eclatanti nei prossimi giorni, oltre alla messa in onda venerdì mattina di un nuovo servizio su Rai 3 sulla situazione in cui versano diverse zone della città di Cassino. Proprio il 3 novembre di un anno fa si costituiva ufficialmente la nuova sezione provinciale Ansmi, che in questi 12 mesi ha operato in favore della salvaguardia della sanità pubblica e della tutela ambientale svolgendo attività di vigilanza sul territorio.

«La sezione ha svolto attività di monitoraggio della salubrità del territorio, che ha già conseguito numerosi successi, grazie alla collaborazione di tutti i soci iscritti.

Usati anche dei droni di cui il presidente della sezione provinciale è pilota abilitato Enac» spiegano i volontari.

Numerose le iniziative come "Spegniamo i roghi agricoli", operazione "Paglia e Fieno" oltre a quella "Acque Rosse" e a tante altre, alcune in atto. Iniziative condotte a quattro mani con le forze dell'ordine per sensibilizzare le amministrazioni comunali ma anche gli stessi cittadini. «Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno segnalato criticità sanitarie e ambientali, tutti coloro che hanno collaborato per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia del territorio. E il consiglio di presidenza nazionale Ansmi, con il presidente nazionale, per aver voluto la sezione provinciale a Cassino» hanno aggiunto.