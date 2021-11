Al lavoro per risolvere i problemi di infiltrazione che si registrano nel cimitero di Pontecorvo, ma anche per la costruzione dei nuovi loculi. È il sindaco Anselmo Rotondo, nel giorno dedicato ai defunti, a sottolineare l'impegno costante che l'amministrazione sta mettendo nel risolvere le difficoltà che spesso vengono evidenziate dai cittadini. Il primo cittadino si è recato nelle strutture cimiteriali di Pontecorvo (quella centrale della città fluviale e quella della frazione di Sant'Oliva) insieme all'assessore ai servizi cimiteriali Gianluca Narducci e all'assessore Annagrazia Longo.

Un modo per far visita, a nome della collettività, ai defunti nel giorno a loro dedicato.

«Abbiamo trovato lo stato dei cimiteri molto soddisfacente - ha sottolineato - il primo cittadino ma c'è ancora da lavorare a causa di alcune infiltrazioni d'acqua».

Un impegno sul futuro che riguarda anche l'ampliamento delle strutture della città fluviale.

Infatti è stata spesso evidenziata la carenza di loculi all'interno dei cimiteri di Pontecorvo. Situazione che sarà parzialmente risolta grazie ai lavori per la costruzione dei nuovi loculi che a breve saranno messi in campo, come spiega Rotondo: «Tutto è pronto per i lavori attraverso i quali verranno realizzati nuovi loculi nei due cimiteri di Pontecorvo e Sant'Oliva». Ma a margine di quella visita il primo cittadino ha voluto ringraziare chi quotidianamente opera all'interno delle strutture per garantire il decoro e la cura necessaria per rendere omaggio ai cari defunti. E proprio per questo motivo il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo rivolgere il proprio «ringraziamo i custodi e gli operai che hanno dato lustro ai nostri cimiteri sia a livello di pulizia sia di decoro e d'igiene».