È franato un tratto della via provinciale nella zona tra Ausonia e Castelnuovo Parano. Sulla via provinciale di collegamento tra i comuni di Ausonia e Castelnuovo Parano le piogge cadute copiose nelle ultime ore hanno causato la frana di alcuni massi che si sono staccati dalla scarpata laterale, bloccando parte della carreggiata. La frana, infatti, ostruisce la strada e crea notevole pericolo.

Ma l'attenzione è massima. La situazione è monitorata dalle amministrazioni comunali. È proprio qui che si concentra la massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse annunciate ieri dalla Protezione civile. E si prevedono ancora precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

I sindaci della zona invitano la popolazione a usare la massima prudenza, specialmente se è costretta a prendere l'automobile per gli spostamenti. Proprio a dicembre scorso, lo ricordiamo, Castelnuovo era tra i Comuni finiti nell'elenco della Provincia per i lavori legati al maltempo ed in particolar modo per la costruzione di un muro di contenimento, per un movimento franoso.