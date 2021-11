Importante riconoscimento per il ricercatore storico santeliano Benedetto Di Mambro. Si tratta di una menzione speciale per la saggistica storica per il libro "Aenigmata Casinensia", conferita nell'ambito della rassegna del prestigioso "Premio Letterario Val di Comino", edizione 2021. L'evento, voluto e presieduto sin dal 1976 dallo scrittore e poeta Gerardo Vacana, si è svolto presso il teatro Comunale di Alvito. La Giuria composta da Marcello Carlino, Ennio Gioanola e Gerardo Vacana era presieduta da Giovanna Ioli.

Benedetto Di Mambro, storico e scrittore prolifico, collaboratore di alcuni giornali e periodici, annovera già nella sua carriera altri riconoscimenti come il premio giornalistico "Inars Ciociaria", il premio "Fiuggi storia", il riconoscimento della rassegna "Poderi Sancti Benedicti" e altri dal Comune di Sant'Elia Fiumerapido oltre a "Incontrarte" di Vallerotonda.

Un impegno costante, dominato dall'amore per la storia e per la ricerca, che ha trasferito anche nelle scuole: a dominare la passione per gli studi, per le fonti e l'interpretazione delle stesse nelle società delle diverse epoche.