Case popolari sotto la lente della minoranza consiliare a Sant'Andrea del Garigliano. «Ci siamo recati negli uffici dell'Ater presso il piazzale Europa di Frosinone, per incontrare alcuni dirigenti e responsabili tecnici e sollevare alcune problematiche strutturali e abitative hanno spiegato i consiglieri Gino De Simone e Federico Pontiero Disponibilità e collaborazione da parte di tutti nel cercare di trovare soluzioni di certo non facili. Tanti nodi sono venuti al pettine e tante situazioni di cui non eravamo a conoscenza.

Abbiamo fatto presente la carenza di manutenzione degli alloggi e di alcune unità abitative. Ci hanno garantito il loro interessamento ma vogliono una collaborazione concreta del Comune, per questo noi invieremo una nota segnalando le problematiche e invitando l'amministrazione a collaborare in maniera diretta» hanno annunciato