Rifiuta di sottoporsi all'alcoltest e finisce nei guai. L'altra notte, durante uno dei consueti controlli stradali, i carabinieri del Norm (aliquota radiomobile) hanno denunciato all'autorità giudiziaria un quarantacinquenne di Veroli, risultato già gravato da vicende penali per rissa, stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali. L'uomo è stato fermato mentre era alla guida di un'auto vettura.

I militari dell'Arma si sono avvicinati per il controllo dei documenti e hanno subito avvertito un forte odore di alcol. Lo hanno perciò invitato a sottoporsi all'accertamento etilometrico, ma lui si è rifiutato. Da qui la denuncia per "rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica". Non solo. Contestualmente, oltre al ritiro della patente, è scattato anche il sequestro amministrativo dell'auto.