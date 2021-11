Regione Lazio Settore audiovisivo: raddoppiati i fondi per le coproduzioni Questo consentirà il sostegno regionale a ulteriori progetti di coproduzioni che avevano aderito ma che non si era potuto cofinanziare per esaurimento delle risorse

La Redazione 04/11/2021 16:08 letto 3 volte

Ulteriori cinque milioni di euro per le coproduzioni audiovisive internazionali tra imprese estere e laziali che realizzino opere che diano visibilità internazionale al Lazio, al suo settore cinematografico, alle sue maestranze e alle sue location di grande suggestione. Una delibera approvata oggi dalla Giunta Regionale del Lazio ha infatti raddoppiato la dotazione originaria dell'ultima finestra del bando Lazio Cinema International, portandola da 5 a 10 milioni di euro. Questo consentirà quindi il sostegno regionale a ulteriori progetti di coproduzioni che avevano aderito all'avviso ma che non si era potuto cofinanziare per esaurimento delle risorse. Orneli e Pugliese hanno detto: «Raddoppiata la dotazione, potranno essere cofinanziate molte altre coproduzioni».

