Continua l'ondata di furti che sta interessando da settimane il Sorano. Presa di mira martedì sera la periferia di Sora. Nel mirino dei ladri una villetta di via Incoronata, poco distante dall'ingresso della superstrada Sora-Ferentino. I ladri hanno tagliato la recinzione di un terreno adiacente e, complice il buio, si sono intrufolati nell'abitazione. I padroni di casa, una coppia, hanno scoperto quanto accaduto al loro rientro a casa. Nelle ultime settimane le forze dell'ordine, carabinieri e polizia, hanno rafforzato i controlli proprio per arginare le scorribande dei ladri.

Tuttavia continuano a ricevere ogni giorno chiamate dei cittadini che denunciano furti e tentativi di intrusione in casa, ma anche movimenti sospetti vicino le proprie abitazioni. Certamente la paura c'è e sui social scatta la soluzione dell'ultima ora. C'è chi propone di far intervenire l'esercito per arginare il problema, chi chiede un tavolo tecnico fra tutte le forze dell'ordine e gli enti sovracomunali, chi fa appello al neo sindaco Luca Di Stefano affinché prenda provvedimenti e di far sentire la voce dei cittadini sui tavoli che contano.

I residenti delle periferie, ma anche quelli del centro, chiedono si potersi sentire al sicuro dentro le proprie abitazioni, di non dover avere paura di una luce sospetta per strada o di un rumore nel cuore della notte. Sicuramente il sonno non è facilitato dai tanti episodi che stanno interessando l'area del Sorano e i cittadini cercano di monitorare le rispettive zone di residenza con il tam tam via social. La tensione resta alta, nella speranza che questa ondata di furti finisca presto.