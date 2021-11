La pioggia è arrivata, ma fortunatamente non ha generato conseguenze al territorio. "Dopo le precipitazioni che ci sono state nelle ultime ore insieme al sindaco, agli amministratori e alla polizia locale sono stati fatti dei sopralluoghi su tutto il territorio dando priorità alle zone dove maggiormente si verificano disagi in caso di abbondanti precipitazioni - hanno reso noto i volontari della protezione civile di Sora -. Non sono state riscontrate criticità. Un grazie alle nostre squadre che da ieri mattina sono presenti incessantemente sul Sorano".

Da Isola del Liri il sindaco Massimiliano Quadrini non regista disagi. Stessa situazione ad Arpino dove la protezione civile, impegnata nel monitoraggio del territorio, non ha registrato criticità. Tutto nella norma anche a Pescosolido e Castelliri dove i sindaci Donato Bellissario e Fabio Abballe non hanno segnalazioni particolari dettate dal maltempo.