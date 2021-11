Pannelli del controsoffitto caduti. E' accaduto nella scuola primaria di San Silvestro questa mattina. Il personale aveva notato che c'era qualcosa che non andava e lo stato dei pannelli non sembrava essere ottimale. I bambini sono stati fatti spostare in un'altra aula. Il danno, probabilmente causato dalle abbondanti piogge di queste ore, ha riguardato una sola aula. La giornata scolastica si è svolta regolarmente per gli scolari. Dal Comune sono arrivati gli operai che hanno provveduto a rimuovere tutti i pannelli interessati dal rigonfiamento d'acqua. E' stato poi eseguito un intervento di pulizia sui discendenti esterni ostruiti dalle foglie, causa dell'infiltrazione. Domani bambini a scuola regolarmente.