Incidente lungo la Migliara 47, tra Pontinia e Sezze. Tre i veicoli coinvolti e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita in modo serio.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale di Terracina e sul posto sono intervenuti il 118 e anche i carabinieri della Stazione di Sezze.

Delle quattro persone coinvolte, due sono state accompagnate in ospedale in codice giallo a causa delle escoriazioni e dei traumi che hanno riportato. La circolazione viaria è stata temporaneamente interdetta per le operazioni di soccorso e per consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi.