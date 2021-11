Oggi in Italia, secondo il bollettino diramato dall'Istituto superiore di Sanità si registrano 5.188 positivi al Covid -19, 63 le vittime. Tornano su livelli record i test: 717.311 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 238.354. Il tasso di positività è allo 0,7%, in calo rispetto all'1,2% di ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 85.287, secondo i dati del ministero della Salute 840 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.782.802, i morti 132.224. I dimessi e i guariti sono invece 4.565.291, con un incremento di 4.285 rispetto a ieri.