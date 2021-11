Durante i controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro quattro persone sono state denuciate: un uomo di 44 anni di Anagni per guida in stato di ebrezza alcolica, due cittadini romeni, di 33 e 30 anni, per ricettazione aggravata in concorso e un giovane di Paliano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quest'ultimo, 23 anni, è stato sorpreso dai militari della Stazione sulla via Casilina ed è stato trovato in possesso di otto grammi di cocaina suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L'uomo di Anagni, controllato dai carabinieri del Norm si trovava sulla via Carpinetana Ovest, in territorio di Segni, con un tasso alcolemico fuori norma. La sua auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per un mese ed è stata ritirata la patente di guida.

Infine, nei pressi della stazione ferroviaria di Labico, i carabinieri della locale Stazione hanno fermato una coppia di cittadini romeni a bordo di un motociclo rubato a Roma a metà ottobre. Entrambi dovranno rispondere di ricettazione aggravata in concorso mentre il motociclo è stato sequestrato.