Cambio al vertice della Federlazio di Frosinone.

Il direttore Roberto Battisti, dopo oltre 6 anni di permanenza nella sede ciociara rientra a Roma, dove assumerà un incarico di supporto alla Direzione Generale dell'Associazione.

«È stata un'esperienza molto significativa per me – ha dichiarato Battisti – sotto il profilo sia professionale che umano. Lascio molti amici - del mondo imprenditoriale, associativo, politico e istituzionale – che ho potuto apprezzare nel corso di questi anni e con i quali ho collaborato proficuamente».

«Il nuovo Direttore – conclude Roberto Battisti - è Massimiliano Iannucci, 41 anni, laureato in economia, che si è occupato in precedenza di consulenza aziendale e finanza agevolata. Sono certo che saprà portare avanti al meglio il lavoro che la Federlazio ha svolto fino ad oggi. A lui vanno i miei auguri e il più sincero in bocca al lupo».

Il commento del senatore Rufa

"La Federlazio ha un ruolo di spessore – commenta il senatore della Lega Gianfranco Rufa- avendo un capillare radicamento nel territorio, un punto di riferimento per l'economia imprenditoriale regionale, considerando le forti relazioni istituzionali con tutti gli enti locali, dalla Regione alle Province ai Comuni, e siede con propri rappresentanti ai tavoli istituzionali di più rilevante interesse per l'economia del territorio.

Dopo un periodo di grande difficoltà che l'imprenditoria nella nostra provincia, come nel resto d'Italia, ha affrontato con la pandemia e di cui tutt'ora ne paga gli effetti collaterali, oggi il ruolo della Federlazio assume ancor più spessore. Le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante dell'economia nazionale, per questo hanno bisogno di essere supportate in questa "rinascita", che vede la Federlazio il riferimento principale. Sono sicuro che l'operatività del dott. Iannucci, a cui vanno i miei più sentiti auguri, sarà determinante, per il rilancio del settore nella nostra provincia".