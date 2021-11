Prende il via il percorso interdisciplinare e interassessorile tra i settori guidati da Mariaconcetta Tamburrini e Luigi Maccaro: obiettivo primario l'inclusione. Sarà costituito un tavolo condiviso tra gli assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Coesione Sociale per avviare un percorso sulla prevenzione e gestione del disagio, iniziative di formazione e informazione, contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica e creazione di un network tra tutte le "agenzie educative" del territorio. Negli intenti dei due assessori vi è, inoltre, la creazione di contesti di inclusione attiva, di una "comunità educante" e di una rete che sia in grado di sviluppare processi di empowerment e di promuovere la formazione.

Come si svilupperà l'iter

Dopo le attività ci saranno fasi di verifica, anche in itinere, necessarie all'individuazione di quei bisogni sui quali poi andranno incardinate e calibrate le future proposte. Saranno coinvolti dipendenti dell'ente, istituzioni scolastiche, stakeholders pubblici, Unicas, Consorzio dei Comuni del Cassinate e associazioni culturali, sportive ed artistiche. Una rete che andrà ad intercettare bisogni, richieste e che sarà utile nella creazione di offerte e proposte.

Formazione e competenza

Corsi di formazione, seminari, convegni sui temi della disabilità e della prevenzione del disagio fisico, economico o relazionale, come quello in agenda il prossimo 12 novembre. Alle 16.30, in sala Restagno, il primo passo di questo percorso condiviso con un seminario formativo incentrato sui disturbi da deficit da attenzione/iperattività dal titolo "Adhd: riconoscere il disturbo per saper intervenire in ambito scolastico".

Una iniziativa, realizzata in collaborazione con Fabio Gervasio, presidente dell'associazione Mens Sana APS di Aquino e l'associazione "Adhd Lazio OdV", a cui parteciperà il dottor Giuseppe Nucera, responsabile dell'unità operativa complessa tutela salute mentale e riabilitazione età evolutiva della Asl di Frosinone; la dottoressa Ilenia Colangelo, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale e Cristina Lemme, presidente associazione "Adhad Lazio OdV.

Il seminario, che verrà trasmesso in streaming sulle pagine Facebook Cassino Comunica e Mens Sana Aps oltreche sui canali social della rivista online Orizzonte Scuola, ha ottenuto il patrocinio dell'Impresa sociale "Con i Bambini" e del Centro di servizi per il volontariato del Lazio che hanno inserito l'iniziativa nel progetto "Tutti a scuola".