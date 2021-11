Procedono le offerte per l'acquisto di mattonelle speciali a sostegno della parrocchia di Sant'Antonio. La campagna, iniziata alcune settimane fa, aveva chiesto il coinvolgimento di fedeli e cittadini. «Tra un po' inizieranno i lavori di ristrutturazione al campanile della Chiesa di Sant'Antonio. Manca qualche fondo per la messa in opera dei lavori aveva scritto sui social un cittadino ma è possibile aiutare la parrocchia acquistando una mattonella decorata che verrà posta nella nicchia della Madonna di Lourdes con il vostro nome o di un vostro defunto. La parrocchia è sempre stata disponibile con tutti ed ora è lei ad aver bisogno di noi».

E dai social don Bendetto Minchella ha voluto ringraziare tutti: «Carissimi, grazie per la vostra disponibilità e generosità, segni di amore alla propria comunità, casa di Dio e casa nostra. Chi poco e chi tanto siamo riusciti a realizzare per ora 300 mattonelle: non si è raggiunto il totale necessario ma per ora è un buon contributo. Tanti ancora stanno dando le proprie adesioni, e vi annuncio che la benedizione e inaugurazione della cappella di Lourdes decorata con le vostre piastrelle si terrà nell'ultima domenica di novembre alla messa delle 19». In questi giorni sarà ancora possibile acquistare la propria mattonella.