41 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24h su un totale di 648 tamponi effettuati. I negativizzati sono 22. Mentre i ricoverati restano 14 come ieri. Fermo a quota zero il dato sui decessi. I contagi registrano un preoccupante balzo in avanti rispetto alle 24h precedenti: ieri i positivi in provincia - sempre stando ai dati diffusi nel bollettino Asl- erano stati 8 su 687 tamponi.

La mappa dei contagi

Dei 41 nuovi casi 7 sono a Frosinone, 5 ad Alatri, 4 a Ceccano, 3 ad Anagni e Patrica, 2 a Piglio, Sora, Torrice e Veroli. Un positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Castelliri, Castelnuovo Parano, Ceprano, Ceprano, Cervaro, Ferentino, Fiuggi, Morolo, Piedimonte San Germano, Ripi, Torre Cajetani e Vallerotonda.

Il confronto con ieri

Ieri 8, così come l'11 ottobre. Nel bollettino della Asl vengono segnalati anche 9 negativizzati, 14 ricoverati e nessun decesso (anche se da Castelnuovo

Parano ne viene segnalato uno). Gli otto contagi provengono da un cluster familiare di Castelnuovo Parano (3 casi), quindi da Cassino, Casalattico, Ceccano, Isola del Liri e Roccasecca