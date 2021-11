Muri, cartelli stradali, manifesti funebri, citofoni, anche quello dell'asilo nido, imbrattati con vernice spray.

Carta igienica lungo la strada. Colonnine dei contatori del gas danneggiate. Qualche citofono rotto dall'esplosione di miccette. Prese di mira persino le auto. È quanto si sono ritrovati lunedì mattina i residenti di via I Luci al Giglio di Veroli.

Ignoti nella notte di Halloween si sono "divertiti" sporcando pareti, strade, muri, citofoni di abitazioni e delle scuole. Vernice anche sulle macchine in sosta.

Trovati specchietti, finestrini, carrozzeria, sporchi di vernice nera. Imbrattati anche i manifesti funebri.

La ricostruzione

Quanto accaduto non sarebbe il primo episodio. Schiamazzi notturni si sono verificati in precedenza, ma mai i cittadini avrebbero immaginato di trovare davanti le loro abitazioni e nella loro zona uno scenario del genere. Addirittura un citofono è stato danneggiato dopo essere stato preso di mira con le miccette.

E poi rotoli di carta igienica lungo la strada.

L'accaduto è stato condannato anche sui social.

«Svegliarsi e trovarsi l'auto imbrattata, il citofono, il muro non è stato piacevole - commenta un cittadino - Ci dispiace per quanto accaduto nella nostra zona.

Ignoti hanno imbrattato anche cartelli stradali. Hanno gettato carta igienica lungo la strada e davanti alle abitazioni. Si sono "divertiti" anche a danneggiare colonnine dei contatori del gas e dell'energia elettrica, oltre a citofoni e muri pure davanti alle scuole».

«Avevo visto alcuni manifesti funebri imbrattati - aggiunge un altro residente - e questo mi aveva fatto subito capire che "qualcuno" nella notte di Halloween si era reso protagonista di atti incivili. E infatti poco dopo ho avuto l'ulteriore conferma vedendo auto in sosta sporche di vernice nera, oltre a muri, citofoni e colonnine del gas danneggiate. Episodi come questi non possono non creare malcontento e anche preoccupazione».