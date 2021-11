Al via il corso di teatro per i giovanissimi dai 4 ai 15 anni. Le lezioni si terranno tutti i giovedì, dalle 17 alle 19, a partire da domani. Il corso sarà tenuto da Simone Ignagni e Giorgia Carnevale presso la sede Picus.

«Benvenuti a teatro, luogo di magia affermano gli organizzatori siete pronti a volare con la fantasia? Si spengano le luci, si apra il sipario, sta per iniziare uno spettacolo straordinario». Un forte invito a partecipare, che si spera raggiunga tutte le famiglie e le spinga a invogliare i figli a iscriversi.

Il corso di teatro offre l'opportunità a bambini e adolescenti di vivere un'esperienza di aggregazione, comunicazione e interscambio unica. Il linguaggio ha molteplici forme e la drammatizzazione assicura un percorso espressivo speciale. Si tratta di laboratori in cui è possibile migliorare la voce e la dizione, imparare a parlare in pubblico, sviluppare la creatività, conoscere il proprio corpo, oltre a migliorare il rapporto con gli altri e riscoprire il gusto dell'intera zione ludica. Dunque, fare teatro significa intraprendere un percorso di miglioramento della persona che può risultare utile anche nella vita comune, soprattutto per chi non è disinvolto nelle interazioni. Insomma, un'esperienza unica guidata da esperti del settore.