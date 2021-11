Un video apparso ieri su Youtube che sta sollevando un'ondata di polemiche e critiche. Il video del brano trap di Mex è stato girato a Cassino in diverse location, tra queste appare evidente che alcune parti siano state registrate nel cimitero del Commonwealth, un sacrario militare di importanza mondiale.

L'assessore Grossi è caustico: "Non è accettabile, è un luogo che va amato, rispettato e onorato. Sono sempre molto disponibile a supportare le forme di creatività ma questo, è evidente, non è né il luogo né il modo. Siamo pronti a intraprendere ogni eventuale azione per chiarire quanto accaduto. Rispetto massimo per chiunque abbia donato la libertà sacrificando la sua vita, dando a noi la possibilità di essere qui, oggi".

Indignati anche molti cittadini. Il luogo è di competenza del Commonwealth ed è meta ogni anno di migliaia di visite, anche di ex soldati che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale e dei familiari che ora vivono in tutto il mondo.