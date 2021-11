Maxi tamponamento ieri mattina, poco dopo le 8.30, nel tratto dell'autostrada A1 tra i caselli di Ferentino e Anagni, in direzione Roma. Almeno cinque i veicoli coinvolti, che hanno invaso la corsia centrale e quella di sorpasso, rendendo accessibile una sola corsia.

Inevitabile la formazione di file, almeno di cinque chilometri. Autostrade per l'Italia consigliava, data la situazione critica, di uscire al casello di Ferentino e proseguire il viaggio sulla via Casilina e quindi rientrare dal casello di Anagni.

Numerosi i disagi per i tanti automobilisti che a quell'ora si recavano soprattutto Roma per raggiungere il posto di lavoro. Nel maxi tamponamento, per fortuna, non si sono registrati feriti gravi. Notevoli i danni ai mezzi che si sono scontrati.