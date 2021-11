Quando c'era il sole prendeva spesso la moto per raggiungere la sua attività. E ieri, approfittando della bella giornata, è salito sulla "due ruote" per raggiungere Frosinone, in via Marittima. All'ora di pranzo è risalito sulla moto per tornare a casa. Ma purtroppo a Prossedi, dove viveva con la moglie e la figlia, Francesco Palladini, cinquantanove anni, non è più tornato. È morto sulla Monti Lepini, all'altezza di Giuliano di Roma.

Uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un'Audi A4 non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto il personale medico e anche un'eliambulanza, ma l'intervento è stato vano. In ospedale per accertamenti il conducente della macchina, un cinquantasettenne di Ceccano. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico veicolare per diverso ore per mettere in sicurezza la strada e consentire tutte le operazioni.



La ricostruzione

Lo aspettavano per pranzare insieme, come ogni giorno, ma a casa Francesco Palladini non è mai arrivato. Era uscito da poco dalla sua attività, Decor, il negozio di tende e persiane in via Marittima, nel capoluogo. Stava viaggiando sulla Monti Lepini, poco dopo le 13, quando, per cause al vaglio dei militari, è avvenuto l'impatto con l'Audi. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto il personale medico con un'ambulanza. Nel frattempo è stato chiesto anche l'intervento di un'eliambulanza. Ma il cuore di Francesco aveva già cessato di battere.

Il cinquantasettenne di Ceccano è stato trasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone per accertamenti.



Il dolore

La notizia della morte del cinquantanovenne si è diffusa poco dopo a Prossedi, dove viveva, e a Frosinone, dove lavorava. Una persona molto conosciuta, perbene. Impegnata anche nelle iniziative sociali del paese. Francesco Palladini lascia la moglie e una figlia.

I precedenti

Quello di ieri è solo l'ultimo dei tanti incidenti avvenuti in territorio ciociaro della Monti Lepini. Diversi gli incidenti nel tempo sulla Monti Lepini, nel tratto tra Patrica e Giuliano di Roma.

A giugno di un anno fa un altro scontro, sempre tra una moto e un'auto è costato la vita al trentanovenne Andrea Ferretti, di Giuliano di Roma. Lo scontro avvenne nel territorio di Patrica. Si riaccendono i riflettori sulla pericolosità della Monti Lepini, scenario, purtroppo, anche di incidenti mortali.