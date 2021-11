Un focolaio Covid è scoppiato a Castelnuovo Parano. Ed è scattato subito l'allarme, con la chiusura delle scuole almeno fino a oggi. Appello del sindaco alla popolazione a evitare contatti a rischio e a isolarsi nei casi in cui già vi fossero stati degli incontri con persone poi risultate positive.

«Quattro attualmente i positivi in paese, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare - ha confermato il sindaco Oreste De Bellis - mentre il virus si è portato via una persona di cinquantotto anni, il pasticciere Erminio Di Fazio, sempre della stessa famiglia».

La scuola primaria e la scuola dell'infanzia rimarranno chiuse ai fini della risoluzione delle problematiche igienico-sanitarie che si sono verificate, questo il contenuto dell'ordinanza emanata dal sindaco.

«Invito all'isolamento le persone che hanno usufruito della circolare nei giorni 28 e 29 ottobre 2021. Raccomando a tutti di mantenere la calma ma di rispettare in modo preciso il protocollo perché il Covid-19 non fa sconti. Purtroppo si sono registrati troppi contatti inopportuni e ravvicinati violando i protocolli, e questo è grave - ha detto il primo cittadino di Castelnuovo, che da sempre è in prima linea nella lotta al Coronavirus - perché mettiamo a rischio noi stessi e gli altri».

«Consiglio - ha inoltre ribadito Oreste De Bellis facendo appello al senso di responsabilità collettivo - a chi ha avuto contatti con i soggetti a rischio di mettersi a sua volta in isolamento. Non voglio allarmare, ma la situazione merita attenzione».

È tanta la paura nel piccolo centro, perché all'inizio di quest'anno ha subito la pandemia con tutta la sua virulenza: durante le feste natalizie si superarono i trenta casi.