Tregua dopo il giorno di festa. I contagi in provincia di Frosinone tornano sotto la doppia cifra, ieri 8, così come l'11 ottobre. Nel bollettino della Asl vengono segnalati anche 9 negativizzati, 14 ricoverati (uno in più rispetto a lunedì) e nessun decesso (anche se da Castelnuovo Parano ne viene segnalato uno).

La giornata

Gli otto contagi provengono da un cluster familiare di Castelnuovo Parano (3 casi), quindi da Cassino, Casalattico, Ceccano, Isola del Liri e Roccasecca.

Dopo i 19 casi di lunedì, si registra pertanto un dato più che dimezzato. In settimana sono 27 i contagiati a 13,5 di media. A martedì scorso erano 29 (14,5 di media), mentre al 19 ottobre erano 32 (16 di media). Tra fine settembre e inizio ottobre i casi settimanali sono stati 163 (a 23,29 di media), poi 131 tra il 4 e il 10 ottobre a 18,71 di media, 114 tra l'11 e 17 ottobre a 16,29, 154 tra il 18 e il 24 ottobre a 22 di media e 178 tra il 25 e il 31 ottobre a 25,43. A livello percentuale l'andamento è stato: +34,7%, -19,63%, -12,97%, +35,08% e +15,5%.

I 27 casi per iniziare novembre sono inferiori ai primi due giorni di ottobre (51) e settembre (55). Ottobre si è chiuso a 20,67 di media contro i 19,23 di settembre e i 31,67 di agosto. A novembre 5 casi ad Alatri, 4 a Ceccano e a Castelnuovo Parano. Ottobre si era chiuso con 71 casi a Frosinone, 47 a Ceccano, 44 ad Alatri, 43 a Sora, 36 a Veroli, 34 ad Amaseno, 31 a Ferentino e a Fumone. Ma l'allarme resta sempre alto, soprattutto in questa fase in cui tanti contatti avvengono al chiuso.



Gli indicatori

Torna a scendere a 1,16% il tasso di positività dopo quattro giorni consecutivi sopra tre con una punta di 4,70%. Tale valore non era così basso dallo 0,62% del 16 luglio. L'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni scende dal 38,78 al 36,90, ma resta comunque alta rispetto all'ultimo periodo. Si tratta, infatti, del terzo valore più alto dal 1° settembre (allora era a 37,32).



I ricoverati

Continua la risalita delle persone ricoverate per Covid, a ieri 14, una in più nelle ultime 24 ore. Si tratta del valore maggiore al pari del 4 ottobre da un mese a questa parte. Tuttavia, tra il 10 e il 12 settembre i ricoverati erano arrivati a quota 21.

Sul fronte dei guariti, il mese comincia con lo stesso numero di contagi 27. Ieri sono stati 9, mentre il mese scorso si è chiuso con 661 negativizzati, settembre con 845 e agosto con 902.



I tamponi

La giornata festiva del 1° novembre porta a una contrazione del numero di tamponi che, tuttavia, da quando si registra la risalita dei casi Covid, ma anche l'obbligo del green pass hanno ripreso ad aumentare. La passata settimana sono stati 6.002, quella precedente 5.390 e quella prima ancora 5.220.

Dal 9 al 15 ottobre, ovvero il giorno di esordio del green pass obbligatorio al lavoro, i test effettuati erano stati 4.763, più di 700 rispetto al periodo precedente, quindi al 22 ottobre erano risaliti a 5.625, dato poi stabilizzatosi a 5.753 al 29 ottobre.