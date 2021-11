8 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 687 tamponi. I negativizzati sono 9. Aumentano di un'unità i ricoverati che sono 14. Zero i decessi. Questi i dati sull'andamento della pandemia in provincia diffusi nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone. Tamponi in aumento rispetto alle 24h precedenti e contagi in diminuzione. Continua ad oscillare la curva.

La mappa dei contagi

Degli 8 nuovi positivi, 3 si registrano a Castelnuovo Parano. Un positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Ceccano, Cassino, Casalattico, Isola del Liri e Roccasecca.

Il confronto con ieri

Ieri tre ricoverati in più nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove c'erano 13 pazienti Covid. Il tasso di positività è del 3,6%: 19 nuovi casi su 526 tamponi. Il mese di novembre si è aperto dunque, con 19 contagi, un numero alto considerando la giornata di lunedì. Ci sono stati 5 casi ad Alatri, 3 a Ceccano, 2 ad Anagni. Poi 1 in ciascuno di questi Comuni: Cassino, Castelnuovo

Parano, Ferentino, Fumone, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Serrone, Sora. Tasso di positività al

3,6%, in diminuzione rispetto a domenica. Ma comunque una cifra significativa.