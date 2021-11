Ogni epoca vede un mutamento della domanda e dell'offerta di lavoro in concomitanza con l'evoluzione dei tempi e le tendenze di mercato, sia italiano che estero. Negli ultimi anni si è potuto notare un cambio di rotta netto per cui le aziende prediligono sempre di più le figure professionali con competenze digitali.

Tutte le professioni possono essere svolte online, tranne quelle che richiedono necessariamente un contatto con il pubblico. Uno studio portato avanti da LinkedIn, social completamente dedicato al mondo del lavoro nato per dare nuove opportunità occupazionali, ha infatti provato che le professioni più richieste, nonché redditizie, sono proprio legate al mondo del digitale, il quale si è rivelato il più ricco di opportunità non solo per chi cerca lavoro, ma anche per chi lo offre. Gestione dei dati, dei clienti, dell'intelligenza artificiale, nonché supporto del business e data protection: sono tutte competenze, queste, che vengono maggiormente richieste dalle aziende secondo il report stilato dalla famosa piattaforma social.

Specialmente negli ultimi anni, infatti, si è registrato un tasso di crescita decisamente più elevato per quanto riguarda le professioni che girano intorno all'online. Tale crescita ha rivelato, quindi, che il digitale è un settore tutt'altro che secondario, il quale è destinato a diventare il fulcro del mercato del lavoro. Un breve sguardo al mondo del lavoro in Italia, però, rivela subito l'impreparazione e l'arretratezza del nostro Paese rispetto ad altre aree del mondo in questo settore, anche se ci si sta cercando di adeguare velocemente a questa tipologia di mercato, più "dinamico" e "fluido".

Digitale e hi-tech sono, dunque, i settori che più di tutti sono alla ricerca di figure professionali, dove vengono richieste capacità e conoscenze della tecnologia, del coding, dei social media, del web design e dei big data analysis. Non solo, queste digital skills sono molto ricercate anche nei settori della sanità, dei viaggi, nell'area finanziaria, nonché in quella amministrativa.

Dati alla mano, solo nel 2020 sono state pubblicate 564 offerte di lavoro per l'ambito digitale. Tra tutte le figure professionali, la più richiesta con 463 offerte è stata quella dei Digital Marketing Specialist. A seguire, poi, Social Media Manager e SEO Specialist. Le aziende sono alla continua ricerca di professionisti che possano aiutarli ad espandere il loro mercato. Digital Project Manager, SEO Specialist, Google Ads Specialist, Social Media Manager: queste sono solo alcune delle professioni indispensabili per chi vuole entrare nel mondo digitale. Tutto questo lascia buone speranze e porta grandi vantaggi al livello occupazionale italiano, anche se il mondo della formazione e delle Università tuttora non riesce a stare al passo con questa evoluzione e, quindi, provvedere ad una formazione adeguata.

Il progetto UPCADEMY

Proprio in questo ambito nasce il progetto UPCADEMY di DigitalUp, la web Agency del Cassinate capitanata da Romeo Ausoni. Formare giovani menti e garantire loro una preparazione adeguata, mirata e professionale su queste nuove figure lavorative è lo scopo unico alla base di questo nuovo percorso intrapreso dall'agenzia di web marketing, che vuole impegnarsi a fornire corsi di preparazione su tutto ciò che gira intorno al digital: marketing, pubblicità, graphic design, SEA, SEO e tutte le tecnologie e tecniche legate alle strategie di comunicazione digitale. Una scuola, insomma, che possa dare una preparazione vera e concreta al mondo delle professioni digital, nonché far accrescere il valore di ogni singolo sul mercato. Gli studenti di UPCADEMY avrebbero l'opportunità di poter apprendere attraverso casi studio reali, seguiti da professionisti con grandi risultati dimostrati nella loro materia di competenza.

Ogni corso, poi, viene attentamente edificato per concordarsi a tutto il resto del ciclo didattico, creando un quadro completo del mondo digital a 360 gradi. Il progetto segue, dunque, una metodologia che permette ai propri studenti di studiare "sul campo", acquisendo non solo le conoscenze professionali, ma anche le competenze necessarie. Potranno così esaminare con mano progetti di comunicazione, marketing, grafica, siti web, pubblicità e molto altro.

Al termine del corso, quindi, lo studente sarà pronto e, soprattutto, preparato per cominciare il proprio percorso professionale, con una solida preparazione che gli permetterà di far aumentare la "brand awareness" e la visibilità dell'azienda per il quale andrà a lavorare, oltre che poter progettare strategie di marketing e lead generation.