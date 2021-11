Il Comune ha organizzato per il 4 novembre la cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Nonostante la pandemia non sia ancora terminata, tornerà nella centralissima piazza XI Febbraio la tradizionale cerimonia in onore delle vittime militari e civili di ogni conflitto, ma anche la celebrazione della festa dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Parteciperanno gli studenti di tutte le classi dell'Istituto comprensivo di Amaseno, come sempre in questa occasione. L'inizio è previsto alle 11. Dopo il raduno in piazza, un piccolo corteo, con amministratori e rappresentanti delle forze dell'ordine, raggiungerà il Monumento ai Caduti, ai cui piedi verrà deposta una corona d'alloro dal sindaco Antonio Como.

A seguire, il primo cittadino e la dirigente scolastica del Comprensivo, Marianeve Rossi, rivolgeranno un discorso ai cittadini e, soprattutto ai più giovani, per trasmettere loro l'importanza di valori come la patria, il sacrificio, la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà su cui si basa l'attuale società civile, costruita purtroppo sulle macerie di guerre devastanti, tra cui il primo conflitto mondiale che terminò il 4 novembre 1918.

La presenza della "Harmony Show Band" di Amaseno permetterà di intonare canti patriottici: l'Inno nazionale, l'Inno alla Gloria, la Leggenda del Piave.

Concluderanno la cerimonia proprio gli alunni delle scolaresche locali, che leggeranno poesie ai presenti e intoneranno alcuni canti a tema, già proposti nel corso dell'anno scolastico.