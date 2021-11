Grande successo per l'iniziati va promossa a Ceprano dalla Lilt, associazione provinciale di Frosinone, in occasione della campagna "Nastro Rosa Lilt for Women" per la lotta contro il cancro al seno.

L'intera mattinata di domenica è stata dedicata alla prevenzione.

Lo screening, organizzato nei locali del centro Avis, messi a disposizione dal presidente Tommaso D'Aversa, ha richiamato tante donne, che si sono sottoposte a visite senologiche, ecografie mammarie, controlli glicemici e pressori, consulenze psicologiche.

Protagonisti il dottor Norberto Venturi, presidente della Lilt Frosinone, oltre che senologo e chirurgo oncologo; la dottoressa Annalisa Paliotta, senologa; il dottor Sandro Vicini, radiologo; la dottoressa Tiziana Cimino, farmacista, che ha eseguito i test pressori e glicemici e coordinatrice dell'evento.

All'equipe di esperti si è aggiunto dottor Massimo Crocca, psicologo-psicoterapeuta. La dottoressa Paliotta, al termine della mattinata, ha commentato: «È sempre un piacere dare il mio contributo a una nobile iniziativa. Come donna e come medico sono felice dell'attenzione che viene rivolta a un tema importantissimo come la prevenzione di malattie che mettono paura solo a pronunciarle.

Da anni la Lilt lotta contro il cancro con tutte le armi possibili e un unico obiettivo: arrivare prima della malattia. Esprimo la mia più sincera stima e ringraziamenti a tutti i volontari che si prodigano per aiutare gli altri, con impegno e dedizione.

Anche in questa occasione ci sono state tante donne che hanno aderito. È stata una giornata intensa e faticosa, ma che ha lasciato in tutti noi la consapevolezza di avere svolto un ottimo lavoro di squadra».