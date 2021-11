«In occasione dell'apertura della caccia al cinghiale del 1° novembre, voglio fare una raccomandazione a tutte le squadre organizzate e tutti coloro che praticano questa specialità, prestare la massima attenzione a tutte le regole stabilità e massima prudenza nello svolgimento dell'azione di caccia, sono sicuro che riuscirete a portare questa attività nel rispetto di tutte le altre forme di caccia e cercate di dare il meglio per l'immagine del cacciatore rispettoso».

Questo l'intervento di Paolo Crocetta presidente regionale Lazio Anuu. Agli auguri si unisce il delegato Anuu, Renato Antonucci. «I miei auguri per una serena e proficua prima giornata di caccia al cinghiale. Specie massicciamente presente anche in tutti i centri urbani della nostra provincia. Presenza in soprannumero che doveva consigliare agli organi regionali l'anticipo della caccia alla specie cinghiale almeno al 1° di ottobre.

Bastava al riguardo che la Regione Lazio avesse tenuto presente oltre ai numerosissimi incidenti stradali, purtroppo anche mortali, il grido di allarme di tutti gli imprenditori agricoli, insieme alle denunce quotidiane di tutte le associazioni di categoria e non. Speriamo ora nella professionalità e capacità di tutti i componenti delle squadre di caccia, per un ottimo bottino. E vogliamo continuare a sperare in un allungamento della data di chiusura (al 28 febbraio) e sempre in battuta, senza vincoli di nessun genere. Tutto questo per le ragioni sopra e tante altre volte esposte. Di nuovo un grande in bocca al lupo unito ad un ottimo bottino».