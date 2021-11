La giunta Fiori ha approvato la richiesta di finanziamento per il "Progetto Te - Lazio per la terza età" a sostegno delle attività dei centri anziani.

In paese è attivo il centro anziani "Orazio Silvestri", punto di ritrovo e di aggregazione per tant pensionati che vi trascorrono ore in tranquillità. Il progetto è finalizzato a eliminare il rischio di emarginazione della terza età, promuovendo attività ludico-ricreative e di aggregazione capaci di favorire l'impiego costruttivo del tempo libero dei pensionati.

L'iniziativa riguarda la valorizzazione delle politiche attive rivolte agli anziani e prevede due giornate di attività, sabato 22 marzo e domenica 6 aprile 2022. Il progetto testimonia le attenzioni che il Comune di Arnara riserva agli anziani e soprattutto offre occasioni di incontro, riducendo notevolmente il rischio di emarginazione per chi non lavora e non ha grandi impegni.

L'idea è di far vivere ai pensionati occasioni di "spensierata vita sociale e di gruppo", Da qui la pianificazione delle due giornate: una dedicata a dibattiti e confronti, seguiti da intrattenimenti musicali e divertimento; la seconda riservata a un'escursione o una gita. E questo per uscire dalla routine, con una giornata diversa all'insegna della cultura e della condivisione. Gli anziani rappresentano una risorsa della società e meritano il coinvolgimento in attività che li facciano sentire vivi e partecipi.