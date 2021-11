I battenti della sezione Avis non rimangono chiusi neppure nel giorno di Halloween. I risultati ottenuti finora dall'associazione testimoniano un impegno costante di volontari e donatori. È l'ennesima dimostrazione che la comunità ceccanese è partecipe, tanto che a breve la sala donazioni della sede di via Del Boschetto verrà intitolata alla memoria di padre Antonio Mannara.

«La tradizionale raccolta serale di Halloween si è conclusa con 17 sacche raccolte - commenta il presidente Avis Daniele Panella - Un bel risultato nonostante le numerose prenotazioni annullate e reintegrate. Da inizio anno, abbiamo raccolto 388 sacche di sangue e 102 nuovi donatori: due dati importanti, soprattutto il numero di chi si è avvicinato per la prima volta alla donazione, in molti casi coinvolgendo anche familiari e amici. È bello questo spirito solidale e di condivisione.

A novembre avremo una sola data, il 21, con ancora pochi posti disponibili. Dicembre sarà molto più intenso, stiamo provando a inserire le raccolte con le scuole, che ci sono mancate molto in questa pandemia. È importante vedere che tanti neo-maggiorenni hanno un pensiero per chi soffre». Panella continua: «Voglio ringraziare, perchè è giusto apprezzare ancor più in questo periodo difficile per le attività commerciali, Simone ed Elisa di "Owl Caffè", che anche per la raccolta di Halloween ci hanno donato i biscottini a tema.

Siamo a novembre e ci avviciniamo al giorno 13, per rendere omaggio al nostro caro padre Antonio, con l'intitolazione della sala donazioni. La cerimonia si terrà alle 11 presso la nostra sede. Poi ci sposteremo nella chiesa di Santa Maria a Fiume per una messa in suffragio, a cui seguirà un incontro con familiari, amici e tanti bambini. Intanto continuano le prenotazioni su Whatsapp al 328-7854848».