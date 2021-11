Migliora la connettività nel centro storico monticiano. Come tante realtà dell'entroterra ciociaro e non solo, spesso la ricezione del segnale è altalenante se non assente. Dettaglio che inevitabilmente rallenta le comunicazioni tanto da creare disagio, così l'amministrazione neo insediata ha deciso di agire in merito.

La notizia è stata lanciata dal presidente del consiglio comunale, Giorgio Pisani, nonché delegato alle politiche giovanili, al Lavoro e Innovazione "In piazza Guglielmo Marconi è stato finalmente ripristinato e, soprattutto, potenziato il servizio wi-fi MonteWiFree, che permetterà a tutti i cittadini di accedere tramite smartphone o pc alla rete Internet, il tutto connettendosi gratuitamente e in piena mobilità. Basterà un semplice click sul WiFi MonteWiFree per cominciare a navigare senza inserire credenziali di alcun tipo né fornire i propri dati.

La piazza è stata coperta da wi-fi in tutti i metri quadrati per rispondere alle diverse esigenze dei suoi frequentatori, dal tempo libero allo studio o al lavoro.

Un impegno significativo della nuova amministrazione che arricchisce la piazza del centro storico di Monte San Giovanni Campano, fino ad oggi priva di qualsiasi copertura di rete 4g.

Il wi-fi gratuito è un servizio che una città moderna e in fase di rinnovamento come la nostra deve avere ed il progetto sarà esteso ed ampliato nei prossimi mesi alle altre piazze del nostro comune. Stiamo comunque studiando soluzioni sempre più all'avanguardia. Il progetto, già annunciato in campagna elettorale, era stato confermato al momento dell'insediamento, così come la volontà di snellire i passaggi comunicativi anche tra i membri dell'amministrazione stessa con la creazione di un indirizzo pec per ogni membro del consiglio.